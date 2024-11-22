豪連邦・州政府の「予算外」支出、1100億＄

オーストラリア豪連邦・州政府の「予算外」支出、1100億＄経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済財政ＧＤＰ米ＧＳ、中国の25年成長率4.5％へ中国経済マクロ経済貿易金融一般不動産政策・法律・規制小売りNEWトランプ新政権、タイＧＤＰ0.9％押下げもタイ経済マクロ経済貿易設備投資NEWハイフォン、今年は10年連続２桁成長見込むベトナム経済マクロ経済統計NEW補正予算会議、歳入拡大の必要性指摘ミャンマー経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW技能訓練に30億リンギ拠出 リスキリングなど、ＡＩの台頭でマレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務政策・法律・規制NEW７～９月の経常収支、６四半期連続で赤字インドネシア経済マクロ経済統計財政NEWオーストラリアの最新ニュース将来のエネルギー源に原発含めるべき＝財界オーストラリア公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW豪家具大手、輸送会社破綻で配送に遅れオーストラリア商業決算海運小売りNEWバニングスが顧客に顔認証利用、批判に反論もオーストラリアＩＴＩＴ一般雇用・労務小売り各国・地域のトップ記事中国不動産市場に改善期待PICK UP建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW香港河套開発、香港側の計画発表PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般バイオその他製造金融一般建設・プラント空運政策・法律・規制NEW台湾労働相、職員自殺問題で辞意PICK UP社会社会一般事件雇用・労務政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ