三菱ＵＦＪ銀、越支店が再エネ証書取得

ベトナム三菱ＵＦＪ銀、越支店が再エネ証書取得公益NEW国・地域ベトナム業種公益関連タグベトナム日本金融一般電力・ガス・水道環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素三菱ＵＦＪ銀、越支店が再エネ証書取得ベトナム公益電力・ガス・水道金融一般環境NEW公共部門の炭素排出量、23年度は0.2％減シンガポール経済環境政策・法律・規制NEWアスエネ、タイ法人を設立 脱炭素支援に商機、海外事業強化へタイＩＴＩＴ一般環境ＣＯ２貯留事業の早期展開が不可欠＝経済相マレーシア資源石油・石炭・ガス環境政策・法律・規制最大５億米ドルを拠出、アジアの脱炭素化へシンガポール金融金融一般環境政策・法律・規制脱炭素化へ新助成制度、経済開発庁が開始シンガポール経済環境政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース中南部で大型水素生産工場提案、イタリア社ベトナム公益電力・ガス・水道設備投資環境北部鉄道ラオカイ線、着工は27年以降を想定ベトナム運輸陸運昭和産業、25年度稼働目指し調製粉新工場ベトナム食品食品・飲料設備投資NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ