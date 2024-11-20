公共部門の炭素排出量、23年度は0.2％減

シンガポール公共部門の炭素排出量、23年度は0.2％減経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素三菱ＵＦＪ銀、越支店が再エネ証書取得ベトナム公益電力・ガス・水道金融一般環境NEW公共部門の炭素排出量、23年度は0.2％減シンガポール経済環境政策・法律・規制NEWアスエネ、タイ法人を設立 脱炭素支援に商機、海外事業強化へタイＩＴＩＴ一般環境ＣＯ２貯留事業の早期展開が不可欠＝経済相マレーシア資源石油・石炭・ガス環境政策・法律・規制最大５億米ドルを拠出、アジアの脱炭素化へシンガポール金融金融一般環境政策・法律・規制脱炭素化へ新助成制度、経済開発庁が開始シンガポール経済環境政策・法律・規制シンガポールの最新ニュース石油取引ヒンリョンの創業者、詐欺で禁錮刑シンガポール資源石油・石炭・ガス事件国交省と航空庁、６項目での協力合意シンガポール運輸空運政策・法律・規制トランプ政権発足がプラス材料 大手３行見通し、マージン拡大でシンガポール金融決算金融一般各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ