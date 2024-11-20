上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％減

中国上海上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％減経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％減中国上海経済マクロ経済統計NEW四川の１～10月経済統計、鉱工業は6.7％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW青島中徳生態園の商業施設、25年下期に完成中国山東経済マクロ経済統計設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW電池業況が来年改善か 需要拡大で、供給過多緩和へ中国製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW騰勢汽車、スポーティーセダン「Ｚ９」発売中国深セン車両統計自動車NEW【AsiaWise' View】第９回 トランプ後のインド～Good or Bad？インド経済マクロ経済貿易統計社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW中国の最新ニュース洋上風力発電が今年4500万ｋＷ超か、２割増中国公益統計その他製造インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW輸出時の税還付撤廃、国内競争加速に懸念中国製造貿易鉄鋼・金属その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制上海青浦のアウトレット拡張、アジア最大級中国上海商業その他サービス不動産建設・プラント小売りNEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ