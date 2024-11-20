豪で生産性低下、財界団体が政策変更を要請

オーストラリア豪で生産性低下、財界団体が政策変更を要請経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後トランプ氏再任、インフレ再燃「確率高くない」台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW苗氏「供給網の複雑性考慮必要」、トランプ2.0台湾経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW米韓関係「新たな高み」、韓国の趙外相韓国政治政治一般NEWベトナム企業、トランプ政権次第で成長鈍化ベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEW中華圏からの投資増加が鮮明 生産移管、トランプ就任で加速へベトナム経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造ゴム・皮革設備投資政策・法律・規制外交車部品NEW10月輸出、前年比1.6％増 電気電子が堅調、米政策に注目マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWオーストラリアの最新ニュース本日のオーストラリア１行情報（18日付）オーストラリア経済マクロ経済豪不動産管理業界、価格上昇で規模が18％増オーストラリア建設不動産建設・プラント娯楽NEW本日のニュージーランド１行情報（18日付）ニュージーランド経済マクロ経済各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ