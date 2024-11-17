24年成長率予測、2.5％に修正

香港24年成長率予測、2.5％に修正従来予測の下限、不確実性に懸念PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港小売りその他サービス観光マクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍くフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEW天津のＣＰＩ、10月は横ばい中国天津経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、10月は0.3％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計浙江の10月ＣＰＩ、0.2％上昇中国浙江経済マクロ経済統計江蘇の10月ＣＰＩ、0.6％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計ＧＤＰ24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW気候変動はＧＤＰ30％押し下げ懸念、ＡＤＢベトナム経済マクロ経済社会一般環境災害NEW７～９月ＧＤＰ成長率、5.3％に 予想と一致、通年５％台は確実かマレーシア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政NEW【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍くフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEWＧＤＰ年率0.9％増、２期連続プラス日本経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター食品・飲料NEW生成ＡＩ、タイのＧＤＰを６％押し上げタイＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般貿易統計10月のエネルギー生産、原炭の伸び安定中国資源貿易統計化学一般石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWアリババの７～９月期58％増益、ＡＩ好調中国浙江ＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般証券その他サービス倉庫陸運海運空運娯楽メディア小売り外食・飲食NEW24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW７～９月の経常黒字、28％減の22億リンギマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW７～９月ＧＤＰ成長率、5.3％に 予想と一致、通年５％台は確実かマレーシア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政NEW海外売上高比率４割超、企業全体の56％にシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュース新大嶼山バス、6.5％の値上げ申請香港運輸陸運NEW東涌東駅前開発、関心表明の受け付け開始香港建設不動産建設・プラント陸運NEW低空経済開発、政策チームが初会合香港運輸空運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ