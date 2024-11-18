アリババの７～９月期58％増益、ＡＩ好調

中国浙江アリババの７～９月期58％増益、ＡＩ好調PICK UPＩＴNEW国・地域中国浙江業種ＩＴ関連タグ中国金融一般証券倉庫陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信小売り外食・飲食その他サービスメディア娯楽統計貿易決算貿易統計10月のエネルギー生産、原炭の伸び安定中国資源貿易統計化学一般石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWアリババの７～９月期58％増益、ＡＩ好調中国浙江ＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般証券その他サービス倉庫陸運海運空運娯楽メディア小売り外食・飲食NEW24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW７～９月の経常黒字、28％減の22億リンギマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW７～９月ＧＤＰ成長率、5.3％に 予想と一致、通年５％台は確実かマレーシア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政NEW海外売上高比率４割超、企業全体の56％にシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュースベーカリー市場が順調成長 29年に18兆円超え、中高級店続々中国食品統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食米中、対話の重要性確認＝１年ぶり首脳会談中国社会貿易社会一般NEW25年の大学新卒、過去最多の1222万人へ中国社会統計社会一般教育雇用・労務各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ