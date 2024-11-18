10月の貿易赤字271億ドル、前月から拡大

インド10月の貿易赤字271億ドル、前月から拡大経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド電機精密機器機械電子・コンピューター石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易貿易統計10月のエネルギー生産、原炭の伸び安定中国資源貿易統計化学一般石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWアリババの７～９月期58％増益、ＡＩ好調中国浙江ＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般証券その他サービス倉庫陸運海運空運娯楽メディア小売り外食・飲食NEW24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW７～９月の経常黒字、28％減の22億リンギマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW７～９月ＧＤＰ成長率、5.3％に 予想と一致、通年５％台は確実かマレーシア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政NEW海外売上高比率４割超、企業全体の56％にシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュース仏ペルノ、国内蒸留酒市場で売り上げ首位にインド食品決算食品・飲料新田ゼラチン子会社、従業員94人削減インド化学食品・飲料医薬品化学一般電力・ガス・水道環境日東工器、北部グルガオンに現法設立インド製造自動車保健医療その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ