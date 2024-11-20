三井倉庫が釜山新港に新倉庫

韓国三井倉庫が釜山新港に新倉庫約50億円、保管や流通加工需要で日系企業進出PICK UP運輸NEW国・地域韓国業種運輸関連タグ韓国倉庫関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向三井倉庫が釜山新港に新倉庫 約50億円、保管や流通加工需要で韓国運輸倉庫NEW昭和産業、25年度稼働目指し調製粉新工場ベトナム食品食品・飲料設備投資NEWＪＳＲがレジスト新工場 26年稼働、半導体増強に対応へ韓国化学電子・コンピューター化学一般美容医療のＳＢＣ、現地同業を買収シンガポール医薬保健医療日東工器、北部グルガオンに現法設立インド製造自動車保健医療その他製造機械明治電機工業が現法設立、12月に業務開始インドＩＴ自動車ＩＴ一般電機機械韓国の最新ニュース仁川空港、第１ターミナルにペットラウンジ韓国運輸空運NEWテイクオフ：ソウルのお薦めを聞かれ…韓国社会社会一般金正恩氏娘、存在感高める＝後継説は不明韓国政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ