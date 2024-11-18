〔編集長ノート〕＜Week 46＞不透明な豪ＮＺ経済見通し

オーストラリア〔編集長ノート〕＜Week 46＞不透明な豪ＮＺ経済見通し独自社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグオーストラリアニュージーランド社会一般失業率10月経済統計、小売売上高の伸び拡大継続中国経済マクロ経済統計その他製造設備投資政策・法律・規制小売りNEW〔編集長ノート〕＜Week 46＞不透明な豪ＮＺ経済見通しオーストラリア社会社会一般NEW豪10月失業率、4.1％と横ばい 雇用ひっ迫続くオーストラリア経済統計雇用・労務インフレ抑制され金利急低下、ＮＺ財界予想ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務10月就業者8.3万人増、卸小売業など減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正ニュージーランド経済マクロ経済貿易オーストラリアの最新ニュース豪利下げは26年の見方も、米インフレ加速でオーストラリア金融金融一般政策・法律・規制ＮＺオークランドに、最も高価なオフィスニュージーランド建設不動産建設・プラント生活費高騰の対応、野党連合へ期待高まるオーストラリア政治環境政治一般各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ