日東工器、北部グルガオンに現法設立

インド日東工器、北部グルガオンに現法設立日系企業進出製造NEW国・地域インド業種製造関連タグインド日本自動車保健医療機械その他製造関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向日東工器、北部グルガオンに現法設立インド製造自動車保健医療その他製造機械NEW明治電機工業が現法設立、12月に業務開始インドＩＴ自動車ＩＴ一般電機機械NEWアスエネ、タイ法人を設立 脱炭素支援に商機、海外事業強化へタイＩＴＩＴ一般環境野村マイクロサイエンス、子会社設立へシンガポール製造電子・コンピューター機械美顔器ヤーマン、初の海外旗艦店を越で開業ベトナム製造電機機械静岡ガス、中南部の太陽光発電会社に出資ベトナム公益電力・ガス・水道環境インドの最新ニュース10月の貿易赤字271億ドル、前月から拡大インド経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機精密機器機械石油・石炭・ガスNEW火災で新生児10人死亡、印北部の医大インド社会社会一般事件NEW二輪ヒーロー、７～９月期は増収増益インド車両決算二輪車NEW各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ