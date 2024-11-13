脱炭素化へ新助成制度、経済開発庁が開始

シンガポール脱炭素化へ新助成制度、経済開発庁が開始経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素最大５億米ドルを拠出、アジアの脱炭素化へシンガポール金融金融一般環境政策・法律・規制NEW脱炭素化へ新助成制度、経済開発庁が開始シンガポール経済環境政策・法律・規制NEW東洋エンジ、ＰＴＴＧＣと低炭素化で覚書タイ建設化学一般建設・プラントシーメンス、国営電力の水素導入計画を支援マレーシア公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境資源商社とジェンゼロ、南米事業で提携シンガポール経済金融一般環境ＰＩＬ、二元燃料コンテナ船５隻を追加発注シンガポール運輸海運環境シンガポールの最新ニュース人工知能オルツ、生成ＡＩで政府機関と提携シンガポールＩＴＩＴ一般ＮＴＴデータ経営研究所、経営大学と提携シンガポールＩＴＩＴ一般教育瀬戸内産品の輸出支援推進 広銀、アンテナショップ通じシンガポールサービス貿易ＩＴ一般食品・飲料金融一般その他サービスイベント小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ