25年の成長率2.0％、金融研究院見通し

韓国25年の成長率2.0％、金融研究院見通し経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国金融一般マクロ経済統計ＧＤＰ隠れ債務圧縮で財政支出増、ＧＤＰ押し上げ中国経済マクロ経済インフラ金融一般設備投資政策・法律・規制財政NEW24年成長率は2.5％前後、財政長官予測香港経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW25年の成長率2.0％、金融研究院見通し韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW中銀総裁「為替介入の用意」、ドン安に警戒ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW比の24年成長予測5.8％に下げ、フィッチフィリピン経済マクロ経済統計NEWトランプ保護主義政策は豪経済に打撃＝財相オーストラリア経済マクロ経済貿易政治一般軍事外交NEW貿易統計輸入博で大型契約相次ぐ、エネは580億＄中国経済マクロ経済貿易統計食品・飲料その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道イベントNEW10月の新車販売７％増 ５カ月ぶりプラス、政策効果中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW25年の成長率2.0％、金融研究院見通し韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW台湾遠東、繊維工場の投資15億米ドルに増額ベトナム繊維貿易統計繊維設備投資車部品NEWハラル製品輸出、１～９月は450.4億リンギマレーシア経済マクロ経済貿易統計文化・宗教NEW10月パーム油備蓄、６％減の188万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW韓国の最新ニュース昼夜続く騒音に住民疲弊、南北緊張で衝突懸念韓国政治政治一般軍事外交NEW現代自・起亜、25年までにＥＶ９種発売へ韓国車両自動車ソウル半導体が黒字転換、車載部門好調で韓国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター車部品各国・地域のトップ記事台湾「専利」出願、３Ｑは微減PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国ホンダ、二輪で新モデル攻勢PICK UP車両二輪車NEWタイＡＳＥＡＮ車生産が13％減少PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ