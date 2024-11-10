中銀総裁「為替介入の用意」、ドン安に警戒

ベトナム中銀総裁「為替介入の用意」、ドン安に警戒金融NEW国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム米国金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ隠れ債務圧縮で財政支出増、ＧＤＰ押し上げ中国経済マクロ経済インフラ金融一般設備投資政策・法律・規制財政NEW24年成長率は2.5％前後、財政長官予測香港経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW25年の成長率2.0％、金融研究院見通し韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW中銀総裁「為替介入の用意」、ドン安に警戒ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW比の24年成長予測5.8％に下げ、フィッチフィリピン経済マクロ経済統計NEWトランプ保護主義政策は豪経済に打撃＝財相オーストラリア経済マクロ経済貿易政治一般軍事外交NEWベトナムの最新ニュースガールズバー不法就労、越国籍女17人再逮捕ベトナム社会事件NEW再エネＴ＆Ｔ、中国企業と蓄電池生産へベトナム電機電機その他製造電力・ガス・水道設備投資NEWチタン不法採掘、鉱産会社会長ら９人起訴ベトナム社会鉱業社会一般事件各国・地域のトップ記事台湾「専利」出願、３Ｑは微減PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国ホンダ、二輪で新モデル攻勢PICK UP車両二輪車NEWタイＡＳＥＡＮ車生産が13％減少PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ