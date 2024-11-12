ＥＶから電力供給、豪で実用化に向け基準設定

オーストラリアＥＶから電力供給、豪で実用化に向け基準設定公益NEW国・地域オーストラリア業種公益関連タグ中国オーストラリア米国欧州自動車電力・ガス・水道政策・法律・規制環境政治一般関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波広州ＭＳが15日開幕、ＮＥＶ512台展示中国広東車両自動車ＩＴ一般イベントNEW小鵬汽車がＲＥＶ投入へ、航続距離1400キロ中国広東車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEWアウディが新ブランド発表、上汽と共同開発中国車両自動車ＩＴ一般NEW10月の新車販売７％増 ５カ月ぶりプラス、政策効果中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEWエタニティー、アバターのショールーム開設タイ車両自動車NEWＡＳＥＡＮ車生産が13％減少 １～９月内需低迷、ＥＶに意欲ASEAN車両統計自動車電機政策・法律・規制NEWオーストラリアの最新ニュースＮＡＢ不良債権急増、20年以降で最高にオーストラリア金融金融一般NEW〔ポッサムのつぶやき〕豪企業の出張数って世界一？オーストラリア経済マクロ経済インフラ設備投資空運雇用・労務NEW〔政治スポットライト〕ラッド駐米大使、トランプ氏批判の投稿を削除オーストラリア政治政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事台湾「専利」出願、３Ｑは微減PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国ホンダ、二輪で新モデル攻勢PICK UP車両二輪車NEWタイＡＳＥＡＮ車生産が13％減少PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ