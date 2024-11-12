北京10月ＣＰＩは0.2％上昇、前月から横ばい

中国北京北京10月ＣＰＩは0.2％上昇、前月から横ばい経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ北京10月ＣＰＩは0.2％上昇、前月から横ばい中国北京経済マクロ経済統計NEW10月のＣＰＩは0.3％上昇、鈍化継続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光台経院、25年成長率は3.15％と予測台湾経済マクロ経済10月のＣＰＩ上昇率10.87％、９月から加速バングラデシュ経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産卸売り政策・法律・規制小売り10月ＣＰＩ上昇率1.69％、３カ月連続縮小台湾経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ上昇率、７カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計中国の最新ニューステイクオフ：ブーンという羽音のよう…中国社会社会一般NEW江淮汽車の10月販売、３カ月ぶりマイナス中国安徽車両統計自動車NEWスーパーバッグ、上海子会社を清算中国上海製造その他製造NEW各国・地域のトップ記事台湾「専利」出願、３Ｑは微減PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国ホンダ、二輪で新モデル攻勢PICK UP車両二輪車NEWタイＡＳＥＡＮ車生産が13％減少PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ