トランプ保護主義政策は豪経済に打撃＝財相

オーストラリアトランプ保護主義政策は豪経済に打撃＝財相経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグ中国オーストラリア米国マクロ経済貿易政治一般外交軍事ＧＤＰ隠れ債務圧縮で財政支出増、ＧＤＰ押し上げ中国経済マクロ経済インフラ金融一般設備投資政策・法律・規制財政NEW24年成長率は2.5％前後、財政長官予測香港経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW25年の成長率2.0％、金融研究院見通し韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW中銀総裁「為替介入の用意」、ドン安に警戒ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW比の24年成長予測5.8％に下げ、フィッチフィリピン経済マクロ経済統計NEWトランプ保護主義政策は豪経済に打撃＝財相オーストラリア経済マクロ経済貿易政治一般軍事外交NEWオーストラリアの最新ニュース企業による従業員監視強化、政府は制限検討オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW〔政治スポットライト〕トランプ人事、対中強硬派起用で豪に試練オーストラリア政治政治一般政策・法律・規制選挙外交テイクオフ：わが外国人パートナーと…オーストラリア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事台湾「専利」出願、３Ｑは微減PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国ホンダ、二輪で新モデル攻勢PICK UP車両二輪車NEWタイＡＳＥＡＮ車生産が13％減少PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ