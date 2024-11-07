10月の電動車小売り、前年比55％増

インド10月の電動車小売り、前年比55％増車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品電機精密機器機械電子・コンピューター統計自動車統計広汽集団の10月販売、10カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEWホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少中国車両統計自動車NEW10月の輸出が２桁伸び ７カ月プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEWＥＶ乗用車登録、10月は37％減の4777台タイ車両統計自動車NEW10月の生産者物価、1.4％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW９月流通業売上高、3.8％増の1482億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWインドの最新ニュース欧州シュコダ、４メートル未満ＳＵＶに参入インド車両自動車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品NEW西部高速鉄道の建設現場で事故、３人死亡インド社会陸運社会一般事件米電動二輪メーカー、印市場の将来性に期待インド車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ