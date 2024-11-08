９月流通業売上高、3.8％増の1482億リンギ

マレーシア９月流通業売上高、3.8％増の1482億リンギ商業NEW国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア自動車卸売り小売りマクロ経済統計自動車統計広汽集団の10月販売、10カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEWホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少中国車両統計自動車NEW10月の輸出が２桁伸び ７カ月プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEWＥＶ乗用車登録、10月は37％減の4777台タイ車両統計自動車NEW10月の生産者物価、1.4％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW９月流通業売上高、3.8％増の1482億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWマレーシアの最新ニュースサービス業売上高、７～９月は5.9％増マレーシアサービス統計その他サービス雇用・労務NEW国民７割、「国は正しい方向に進んでいる」マレーシア社会統計社会一般NEWペトロナス、ＡＩ活用でＡＷＳなどと提携マレーシア資源ＩＴ一般石油・石炭・ガス各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ