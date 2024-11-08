９月の経常収支、111.2億米ドル黒字

韓国９月の経常収支、111.2億米ドル黒字PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易貿易統計10月の輸出が２桁伸び ７カ月プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW９月の経常収支、111.2億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW10月の生産者物価、1.4％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEWＧＤＰ5.2％増、７～９月 ５四半期ぶり低水準、台風響くフィリピン経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政NEW１～９月のサービス貿易、15％増の5.5兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光海洋経済の生産額、１～９月は5.4％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光韓国の最新ニュースＣＰＩ上昇率1.3％、３年９カ月ぶり低水準韓国経済マクロ経済統計車載電池シェア、韓国３社は20.9％に下落韓国車両統計自動車車部品ＨＢＭ用ＤＲＡＭ、ＳＫハイが生産４割拡大韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ