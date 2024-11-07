ホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少

中国ホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計自動車統計広汽集団の10月販売、10カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEWホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少中国車両統計自動車NEW10月の輸出が２桁伸び ７カ月プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEWＥＶ乗用車登録、10月は37％減の4777台タイ車両統計自動車NEW10月の生産者物価、1.4％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW９月流通業売上高、3.8％増の1482億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW中国の最新ニュース国産ワインが苦境、輸入品に押され中国食品マクロ経済貿易統計食品・飲料深セン―香港空港間、ヘリ路線が試験飛行中国深セン運輸その他サービス空運NEW「氷雪経済」1.5兆元へ、冬スポーツ活性化中国経済マクロ経済観光スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ