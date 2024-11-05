日本【マーケット情報】商品市況（2024年11月06日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2024年11月06日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月05日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2024年11月05日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2024年11月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース国内８社の車生産６％減、中国苦戦響く日本車両自動車トヨタ純利益26.4％減、生産台数計画引き下げ日本車両決算自動車NEW次世代車で業界の雄結束、世界市場の主導権狙う日本車両自動車ＩＴ一般通信各国・地域のトップ記事香港香港セブンズの入場券発売、啓徳で初開催PICK UP観光観光娯楽スポーツイベントNEW台湾半導体の在庫調整、25年上期に一段落＝文曄ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW韓国10月の輸入車販売0.4％減、レクサスは３位車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ