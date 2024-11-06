ＥＶと住宅購入の税制優遇、25年も継続方針

インドネシアＥＶと住宅購入の税制優遇、25年も継続方針経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車電機不動産マクロ経済財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯ、ＰＨＶを海外限定で販売か中国上海車両貿易自動車NEW五菱の新車販売、10月は42％増の17.9万台中国広西車両貿易統計自動車NEWトヨタの10月販売0.4％減、販促で下げ縮小中国車両貿易統計自動車NEW10月の韓国車販売2.1％増 世界でプラス、ルノーコリア躍進韓国車両統計自動車NEWＴＭＴ、中国・五菱の小型ＥＶビンゴを発売ベトナム車両自動車電機環境NEW中国ミニＥＶ販売のＴＭＴ、３Ｑは赤字転落ベトナム車両決算自動車NEWインドネシアの最新ニュース国営石油、新社長にシモン氏が就任インドネシア資源石油・石炭・ガス【続・政経ウオッチ】全勢力を取り込み、プラボウォ新政権が始動インドネシア政治政治一般テイクオフ：首都ジャカルタで７日か…インドネシア社会娯楽社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマーティラワに政変後初の新投資PICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資NEW中国エンタメ・メディア業が成長PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディアNEW香港空港３滑走路体制、28日からPICK UP運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ