ＴＭＴ、中国・五菱の小型ＥＶビンゴを発売

ベトナムＴＭＴ、中国・五菱の小型ＥＶビンゴを発売車両NEW国・地域ベトナム業種車両関連タグ中国ベトナム自動車電機環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯ、ＰＨＶを海外限定で販売か中国上海車両貿易自動車NEW五菱の新車販売、10月は42％増の17.9万台中国広西車両貿易統計自動車NEWトヨタの10月販売0.4％減、販促で下げ縮小中国車両貿易統計自動車NEW10月の韓国車販売2.1％増 世界でプラス、ルノーコリア躍進韓国車両統計自動車NEWＴＭＴ、中国・五菱の小型ＥＶビンゴを発売ベトナム車両自動車電機環境NEW中国ミニＥＶ販売のＴＭＴ、３Ｑは赤字転落ベトナム車両決算自動車NEWベトナムの最新ニュースガソリンの環境税減税、25年末まで延長提案ベトナム資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW住宅価格と所得の差が拡大、購入困難にベトナム建設不動産社会一般NEW米、越製繊維成形品への不当廉売調査開始ベトナム繊維貿易繊維政策・法律・規制各国・地域のトップ記事ミャンマーティラワに政変後初の新投資PICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資NEW中国エンタメ・メディア業が成長PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディアNEW香港空港３滑走路体制、28日からPICK UP運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ