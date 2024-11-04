零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台

中国浙江零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの10月販売、初の２万台超え中国北京車両統計自動車その他サービス小売りNEW上汽、ＥＵ追加関税で「抜け駆け交渉」否定中国上海車両貿易自動車政策・法律・規制NEW吉利汽車の10月販売、２カ月連続20万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEWルノーのＥＶ新会社、中国に開発チーム中国車両自動車車部品NEWＢＹＤの10月新車販売、初の50万台突破中国深セン車両貿易統計自動車NEW自動車統計零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台中国浙江車両統計自動車NEW賽力斯の10月販売、５カ月連続４万台超え中国重慶車両統計自動車NEW小米ＥＶの10月販売、初の２万台超え中国北京車両統計自動車その他サービス小売りNEW吉利汽車の10月販売、２カ月連続20万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEW理想汽車の10月販売、２カ月連続５万台超え中国北京車両貿易統計決算自動車NEW地方ＧＤＰに改善傾向 24年１～９月、財消費は低迷中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国の最新ニュースルノーのＥＶ新会社、中国に開発チーム中国車両自動車車部品NEW財新製造業ＰＭＩ、10月は景気拡大圏回復中国経済マクロ経済統計NEWホシザキが中国拠点再編、蘇州に集約中国江蘇製造食品・飲料その他製造機械外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ