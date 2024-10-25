公的債務、懸念するレベルでない=ＰＤＭＯ

タイ公的債務、懸念するレベルでない=ＰＤＭＯ経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済財政ＧＤＰ北京の観光産業、29年にＧＤＰ比５％へ中国北京観光マクロ経済観光政策・法律・規制小売りNEW深センのＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW公的債務、懸念するレベルでない=ＰＤＭＯタイ経済マクロ経済財政NEWＢＲＩＣＳ、地場通貨取引と独自金融を推進タイ経済マクロ経済金融一般外交NEW25年成長率目標は6.5～７％、国会に提案ベトナム経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW25年の経済成長率は最大5.5％、経済研予測マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWタイの最新ニュース三越、ワンバンコクに「デパ地下」開店タイ商業食品・飲料小売りテイクオフ：声優の大山のぶ代さんが…タイ社会社会一般タイ最高裁、極洋に13億円の債権支払い命令タイ食品食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事中国自動車輸入の伸び悩み継続PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港空港隣接の観光市場を建設へPICK UP観光食品・飲料農林・水産インフラ陸運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食更新台湾３Ｑ商業不動産取引、６割増PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ