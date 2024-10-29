州経済、ＷＡ州が10年ぶりに１位に返り咲き

オーストラリア州経済、ＷＡ州が10年ぶりに１位に返り咲き経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般不動産小売りマクロ経済統計インフラ雇用・労務失業率州経済、ＷＡ州が10年ぶりに１位に返り咲きオーストラリア経済マクロ経済統計インフラ金融一般不動産雇用・労務小売りNEWＮＺ住宅販売、増加傾向も買い手は慎重姿勢ニュージーランド建設統計不動産NEW１～９月就業者1049万人、通年目標９割迫る中国経済統計保険雇用・労務政策・法律・規制９月失業率3.43％、同月では24年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務上海のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国上海経済マクロ経済統計【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第12回＞米大統領選トレードの復活オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースシドニーで高付加価値の雇用創出、５業界を特定オーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療その他製造金融一般環境雇用・労務NEW商業不動産、環境投資で資産価値押し上げオーストラリア建設設備投資不動産建設・プラント環境NEWオーリゾン、ＧＦＧの鉄鉱石鉄道輸送一部停止オーストラリア資源鉱業陸運各国・地域のトップ記事中国自動車輸入の伸び悩み継続PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港空港隣接の観光市場を建設へPICK UP観光食品・飲料農林・水産インフラ陸運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食更新台湾３Ｑ商業不動産取引、６割増PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ