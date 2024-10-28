ミスタードーナツ、香港１号店がオープン

香港ミスタードーナツ、香港１号店がオープン日系企業進出PICK UPサービスNEW国・地域香港業種サービス関連タグ香港日本食品・飲料外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向鳥貴族のエターナルＧ、上海に子会社中国上海サービス外食・飲食NEWミスタードーナツ、香港１号店がオープン香港サービス食品・飲料外食・飲食NEW眼鏡ジンズ、ホーチミン市に現法設立ベトナム商業小売りNEWＲＳテクノ、厦門に投資会社中国福建ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資Ｕアローズ、上海に中国１号店中国上海商業ＩＴ一般繊維その他サービス小売りリコーが中核拠点を設立、ＤＸ推進マレーシア電機ＩＴ一般電機設備投資雇用・労務各国・地域のトップ記事香港住宅の潜在供給量10.8万戸PICK UP建設統計不動産建設・プラントNEWミャンマー民族紛争激化の攻撃から１年PICK UP経済マクロ経済貿易統計文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW中国工業企業利益がマイナス転落PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資不動産NEW各国・地域のトップ記事一覧へ