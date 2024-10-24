３Ｑ成長率は0.1％増

韓国３Ｑ成長率は0.1％増輸出の鈍化響く、予測引き下げへPICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＧＤＰ江西省のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW海南省のＧＤＰ、１～９月は3.2％成長中国海南経済マクロ経済統計NEW浙江省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW天津のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW山東のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW３Ｑ成長率は0.1％増 輸出の鈍化響く、予測引き下げへ韓国経済マクロ経済統計NEW自動車統計【中国自動車ランキング】９月中国車両統計自動車NEW浙江省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW３Ｑ成長率は0.1％増 輸出の鈍化響く、予測引き下げへ韓国経済マクロ経済統計NEW９月の自動車生産26％減、14カ月連続で縮小タイ車両統計自動車二輪車車部品NEW９月のＢＥＶ新規登録台数、31％減の4783台タイ車両統計自動車二輪車NEW９月の完成車輸出、18％減の８万台タイ車両統計自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事中国全国的に通勤時間が短縮傾向PICK UP経済マクロ経済統計陸運社会一般雇用・労務NEW香港香港初の恐竜化石見つかるPICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教NEW台湾頼総統の演説に７割が賛同PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ