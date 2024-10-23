瀋陽のＧＤＰ、１～９月は5.1％成長

中国遼寧瀋陽のＧＤＰ、１～９月は5.1％成長経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ瀋陽のＧＤＰ、１～９月は5.1％成長中国遼寧経済マクロ経済統計NEW９月のコアインフレ率2.８% 上昇圧力、年末にかけて緩和シンガポール経済マクロ経済統計NEW豪インフレ、世界で２番目に高水準＝ＩＭＦオーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第12回＞米大統領選トレードの復活オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW山東省のＣＰＩ、９月は0.5％上昇中国山東経済マクロ経済統計広東省のＧＤＰ、１～９月は3.4％成長中国広東経済マクロ経済統計ＧＤＰ湖南省のＧＤＰ、１～９月は4.5％成長中国湖南経済マクロ経済統計NEW湖北省のＧＤＰ、１～９月は5.7％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW瀋陽のＧＤＰ、１～９月は5.1％成長中国遼寧経済マクロ経済統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW上海のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国上海経済マクロ経済統計NEWＩＭＦ、24年の中国成長率4.8％に下方修正中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事香港キャセイ、年末の旅客に自信PICK UP運輸統計空運NEW台湾商業３種売上高、９月の最高PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国「日台韓で半導体事業強化」PICK UP運輸ＩＴ一般電子・コンピューター通信倉庫陸運海運空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ