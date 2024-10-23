不安定さ増す雇用市場

韓国不安定さ増す雇用市場非正規38.2％に、20代の拡大顕著PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報不安定さ増す雇用市場 非正規38.2％に、20代の拡大顕著韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港企業の賃上げ率、本年度は3.8～4.0％香港経済マクロ経済統計雇用・労務労働省、ラオスの就労者に本国送金義務付けミャンマー経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制月給中央値、24年６月時点で2745リンギマレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務最低賃金引き上げ、与野党から懸念の声マレーシア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政25年最賃の算出方法、賃金委が政府に勧告インドネシア経済雇用・労務政策・法律・規制韓国の最新ニュースサムスン重の営業益58％増、高収益船受注で韓国製造決算その他製造ＬＧエナジー営業益、ＥＶ市場停滞で39％減韓国車両決算自動車ＩＴ一般車部品NEWビビゴの冷凍ギョーザ、異物混入で回収韓国食品食品・飲料各国・地域のトップ記事中国自動車輸入の伸び悩み継続PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港空港隣接の観光市場を建設へPICK UP観光食品・飲料農林・水産インフラ陸運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食更新台湾３Ｑ商業不動産取引、６割増PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ