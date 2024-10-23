NNA ASIA

サービス案内
    韓国

    不安定さ増す雇用市場

    非正規38.2％に、20代の拡大顕著
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    韓国
    業種
    経済
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジア賃金・給与情報

    韓国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー