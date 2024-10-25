江蘇の貿易額、１～９月は過去最高を更新

中国江蘇江蘇の貿易額、１～９月は過去最高を更新経済NEW国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国電機機械その他製造海運電子・コンピューターマクロ経済統計貿易貿易統計江蘇の貿易額、１～９月は過去最高を更新中国江蘇経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機その他製造機械海運NEW浙江省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW山東のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW１～９月の造船受注52％増、予測上回る中国製造貿易統計その他製造海運NEW４～９月のケツルアズキの印輸出、41万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW軍政下でも生き残るビジネス 統制で明暗、「政商」以外も成長ミャンマー経済マクロ経済貿易統計自動車食品・飲料繊維金融一般保険不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国全国的に通勤時間が短縮傾向PICK UP経済マクロ経済統計陸運社会一般雇用・労務NEW香港香港初の恐竜化石見つかるPICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教NEW台湾頼総統の演説に７割が賛同PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ