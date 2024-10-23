一行ニュース（22日付）

中国一行ニュース（22日付）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済失業率一行ニュース（22日付）中国経済マクロ経済NEW豪財相「インフレはピークを越えた」オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政ＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事ミャンマー在留外国人数、３カ国に勢いPICK UP経済マクロ経済統計教育雇用・労務政策・法律・規制外交NEW中国地方就職を選ぶ新卒増加PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港相次ぐ不正留学で本土と連携PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ