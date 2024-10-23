「県域経済」拡大、23年は50兆元迫る

中国「県域経済」拡大、23年は50兆元迫るPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国四川経済マクロ経済統計NEW広東省のＧＤＰ、１～９月は3.4％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW重慶市のＧＤＰ、１～９月は6.0％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW「県域経済」拡大、23年は50兆元迫る中国経済マクロ経済統計NEWＵＢＳ、中国の成長率予測を0.2Ｐ引き上げ中国経済マクロ経済統計不動産政策・法律・規制財政NEW地方就職を選ぶ新卒増加 全体３割迫る、生活環境改善など中国経済マクロ経済統計その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー在留外国人数、３カ国に勢いPICK UP経済マクロ経済統計教育雇用・労務政策・法律・規制外交NEW中国地方就職を選ぶ新卒増加PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港相次ぐ不正留学で本土と連携PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ