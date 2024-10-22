１～９月の投資申請42％増、過去10年で最大

タイ１～９月の投資申請42％増、過去10年で最大経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ自動車電機ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済統計自動車統計零ホウ汽車の生産台数、累計50万台到達中国浙江車両統計自動車NEW河南のＧＤＰ、１～９月は5.0％成長中国河南経済マクロ経済統計NEW北京のＧＤＰ、１～９月は5.1％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW１～９月の投資申請42％増、過去10年で最大タイ経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機NEWプロトン、セダンの累計販売台数385万台突破マレーシア車両統計自動車NEW９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事香港間仕切り住宅規制を来年立法PICK UP建設不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制NEW台湾９月の輸出受注額、4.6％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW韓国ＫＧＭが奇瑞汽車と戦略提携PICK UP車両自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ