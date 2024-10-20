７～９月ＧＤＰ4.6％成長

中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長２季連続で減速、改善兆しもPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国不動産建設・プラント小売りその他サービスマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制インフラ設備投資ＣＰＩ７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW食料品が10～50％値上がり、消費者に不安ベトナム食品マクロ経済食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道社会一般NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW天津のＣＰＩ、９月は0.2％上昇中国天津経済マクロ経済統計財務相、利下げでもインフレ目標引上げ要求タイ経済マクロ経済財政ＧＤＰ７～９月ＧＤＰ、成長率4.6％中国経済マクロ経済NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW甘味飲料への特別課税、ＧＤＰ0.44％下押しベトナム経済マクロ経済食品・飲料政策・法律・規制財政NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW24年の経済成長率、最大5.3％の予想＝首相マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW自動車統計９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW７～９月の設備稼働率75.1％、改善継続中国経済マクロ経済統計NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW１～９月の乗用車シェア、ＢＹＤが約16％中国車両統計自動車９月の自動車産業、生産・輸出が増加韓国車両統計自動車９月輸出３％増、伸び大幅鈍化 電子落ち込み、業況低迷が重しにシンガポール経済マクロ経済貿易統計貿易統計９月のエネルギー生産、原炭の伸び拡大中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の輸出0.3％減、６カ月ぶりマイナスマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW台湾の工作機械輸出額、９月は30％減台湾製造貿易統計その他製造保税倉庫の在庫数、４年間で３倍に韓国経済貿易統計各国・地域のトップ記事香港中小企業の資金繰り改善へPICK UP金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWミャンマー節目の灯祭り、国内客に依存独自PICK UP観光統計陸運空運観光政治一般NEW中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ