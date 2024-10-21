ＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社

ニュージーランドＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグオーストラリアニュージーランドマクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務失業率９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEWＶＩＣ州経済が他州に後れ、雇用や住宅などオーストラリア経済マクロ経済不動産建設・プラント雇用・労務NEW豪９月失業率、横ばいの4.1％ 就業者数1450万人以上と底堅くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務各国・地域のトップ記事香港中小企業の資金繰り改善へPICK UP金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWミャンマー節目の灯祭り、国内客に依存独自PICK UP観光統計陸運空運観光政治一般NEW中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ