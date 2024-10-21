７～９月ＧＤＰ、成長率4.6％

中国７～９月ＧＤＰ、成長率4.6％経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済ＧＤＰ７～９月ＧＤＰ、成長率4.6％中国経済マクロ経済NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW甘味飲料への特別課税、ＧＤＰ0.44％下押しベトナム経済マクロ経済食品・飲料政策・法律・規制財政NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW24年の経済成長率、最大5.3％の予想＝首相マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港中小企業の資金繰り改善へPICK UP金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWミャンマー節目の灯祭り、国内客に依存独自PICK UP観光統計陸運空運観光政治一般NEW中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ