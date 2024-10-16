９月就業者14.4万人増、60代以上の伸び顕著

韓国９月就業者14.4万人増、60代以上の伸び顕著経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率９月就業者14.4万人増、60代以上の伸び顕著韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＮＺ中銀、来月0.75％以上の追加利下げかニュージーランド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政平均支持率70％、発展を実感 ジョコ大統領10年間の鏡像（１）インドネシア政治マクロ経済統計インフラ雇用・労務政治一般政策・法律・規制〔政治スポットライト〕１年前の選挙時より「国は悪化」＝ＮＺ人４割ニュージーランド政治マクロ経済政治一般選挙８月失業率3.2％に低下、20年１月以来マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事香港経済と生活に力点の施政報告PICK UP経済マクロ経済食品・飲料金融一般不動産海運空運観光社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制財政NEW台湾航空２社売上高、９月の最高PICK UP運輸統計決算空運観光NEW韓国現代モービスが欧州に新工場PICK UP車両自動車設備投資環境車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ