国営石炭、ガス化撤退し電池材料事業に注力

インドネシア国営石炭、ガス化撤退し電池材料事業に注力資源NEW国・地域インドネシア業種資源関連タグインドネシア自動車車部品電機石油・石炭・ガス関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、欧州で「シーライオン７」発売中国深セン車両自動車イベントNEW上海外資番付、アップルが４年連続首位中国上海経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維NEW広汽集団、28年に欧州全域への進出計画中国広東車両自動車イベントNEW中国勢が欧州販売強化、パリ自動車ショー中国車両貿易自動車政策・法律・規制NEW広州交易会開幕、中東・アフリカ市場に商機中国広東経済貿易自動車電機食品・飲料農林・水産イベントNEWＣＡＴＬ、香港の研究開発拠点が完成香港車両自動車建設・プラント車部品NEW各国・地域のトップ記事香港経済と生活に力点の施政報告PICK UP経済マクロ経済食品・飲料金融一般不動産海運空運観光社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制財政NEW台湾航空２社売上高、９月の最高PICK UP運輸統計決算空運観光NEW韓国現代モービスが欧州に新工場PICK UP車両自動車設備投資環境車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ