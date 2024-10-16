NNA ASIA

サービス案内
    ニュージーランド

    ＮＺの３ＱＣＰＩ、2.2％上昇

    ３年ぶりの準備銀目標内
    経済
    NEW
    関連タグ

    ＣＰＩ

    貿易統計

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー