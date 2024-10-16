ＮＺ中銀、来月0.75％以上の追加利下げか

ニュージーランドＮＺ中銀、来月0.75％以上の追加利下げか金融NEW国・地域ニュージーランド業種金融関連タグニュージーランド金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ浙江の９月ＣＰＩ、0.4％上昇中国浙江経済マクロ経済統計NEW遼寧のＣＰＩ、９月は0.7％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計NEWＮＺ中銀、来月0.75％以上の追加利下げかニュージーランド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW北京のＣＰＩ、９月は0.2％上昇中国北京経済マクロ経済統計広東省の９月ＣＰＩ、８カ月ぶりマイナス中国広東経済マクロ経済統計６回連続で金融政策維持、市場予測通りシンガポール金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制失業率ＮＺ中銀、来月0.75％以上の追加利下げかニュージーランド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政平均支持率70％、発展を実感 ジョコ大統領10年間の鏡像（１）インドネシア政治マクロ経済統計インフラ雇用・労務政治一般政策・法律・規制〔政治スポットライト〕１年前の選挙時より「国は悪化」＝ＮＺ人４割ニュージーランド政治マクロ経済政治一般選挙８月失業率3.2％に低下、20年１月以来マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務豪社70％がコスト削減計画、海外委託に切替えオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス需要不振PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW香港新築住宅販売が５カ月来最高PICK UP建設統計金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾台湾周辺で中国軍153機確認PICK UP政治政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ