７～９月の投資実現額15％増

インドネシア７～９月の投資実現額15％増ＦＤＩ伸長、新政権でも堅調予測PICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車電機鉱業マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波テスラの上海工場、累計生産台数300万台に中国上海車両自動車NEW小鵬汽車、来年は20カ国・地域に進出へ中国広東車両自動車ＩＴ一般陸運イベント車部品NEW地場レンタカー会社、ビンのＥＶリースへベトナム車両自動車ＩＴ一般NEWマラッカ州、ＥＶハブ目指す 地場企業が二輪・四輪工場を建設マレーシア車両自動車二輪車電機政策・法律・規制NEWテラチャージ、ケッペルと充電器設置で提携インドネシア車両ベンチャー自動車電機インフラNEW奇瑞汽車、ＥＶ乗り換えに５千万ルピア補助インドネシア車両貿易自動車電機NEW自動車統計海馬汽車の新車販売、１～９月は55％減中国海南車両統計自動車NEW一汽解放の９月販売６割減、２カ月連続減少中国吉林車両統計自動車NEW９月の中古車取引４％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW江淮汽車の９月販売、２カ月連続プラス中国安徽車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、９月は５割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW排気量別の新規バイク登録台数（24年９月）タイ車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス需要不振PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW香港新築住宅販売が５カ月来最高PICK UP建設統計金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾台湾周辺で中国軍153機確認PICK UP政治政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ