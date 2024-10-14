国会開幕、次年度予算に注目

マレーシア国会開幕、次年度予算に注目会期は12月12日までの35日間PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済財政政策・法律・規制設備投資雇用・労務政治一般社会一般ＧＤＰ４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW24年の公的債務比率、ＧＤＰの36～37％にベトナム経済マクロ経済財政NEWホーチミン市、ＧＤＰ7.3％増 ７～９月伸び加速、ハノイは鈍化ベトナム経済マクロ経済NEW副司令官、中小零細企業振興の重要性を強調ミャンマー経済マクロ経済NEW6.8億人の共同体、世界経済の成長センターASEAN経済マクロ経済NEW国会開幕、次年度予算に注目 会期は12月12日までの35日間マレーシア経済マクロ経済設備投資社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事中国９月の輸出が２％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW香港海外ブランドが再び一等地にPICK UP建設不動産建設・プラント小売りNEW台湾中国、台湾周辺で軍事演習PICK UP政治海運空運政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ