マカオの１人当たりＧＤＰ、24年は世界２位

マカオマカオの１人当たりＧＤＰ、24年は世界２位経済NEW国・地域マカオ業種経済関連タグ香港マカオマクロ経済統計ＧＤＰマカオの１人当たりＧＤＰ、24年は世界２位マカオ経済マクロ経済統計NEWＩＣＴとＥＣのＧＤＰ寄与率、23年は23.5％マレーシアＩＴマクロ経済貿易統計ＩＴ一般メディア雇用・労務小売りNEW連邦政府、23年の財政が改善＝監査局マレーシア経済マクロ経済財政NEW農業のデジタル化で所得底上げ、世銀マレーシア農水マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター農林・水産政策・法律・規制NEW４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政24年の公的債務比率、ＧＤＰの36～37％にベトナム経済マクロ経済財政各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス需要不振PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW香港新築住宅販売が５カ月来最高PICK UP建設統計金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾台湾周辺で中国軍153機確認PICK UP政治政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ