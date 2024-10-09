瀋陽の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増

中国遼寧瀋陽の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ瀋陽の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第11回＞米９月雇用下振れ、豪ドル安オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW準備銀、「中立」スタンスに 金利据え置き、10会合連続インド金融マクロ経済金融一般NEW【月次リポート】全国（９月）中国経済マクロ経済【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計９月の二輪販売53万台、４カ月連続でプラスインドネシア車両貿易統計二輪車貿易統計瀋陽の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車の９月販売、23％減の１万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW１～８月電気機械輸出、14億米ドルで35％減カンボジア電機貿易統計電機機械NEW長安汽車の９月販売、１割減の21.3万台中国重慶車両貿易統計自動車北京の国慶節、旅行者・観光収入が過去最高中国北京観光統計ＩＴ一般陸運空運観光小売り１～８月の貨物輸送、鉄道が伸び継続中国運輸統計インフラ設備投資陸運海運空運各国・地域のトップ記事香港出入境の新方式、香園囲でもPICK UP運輸陸運観光社会一般政策・法律・規制NEW韓国日本の酒類、輸入量が大幅増PICK UP食品統計食品・飲料NEWタイタイのＥＶ奨励策が岐路にPICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ