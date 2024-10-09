４Ｑ経済成長目標は7.6～８％、計投相

ベトナム４Ｑ経済成長目標は7.6～８％、計投相経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計ＧＤＰ４Ｑ経済成長目標は7.6～８％、計投相ベトナム経済マクロ経済統計NEW比成長率６％を予測、三井住友銀セミナーフィリピン経済マクロ経済金融一般イベントNEW世銀、比の24年成長予測6.0％に上げフィリピン経済マクロ経済雇用・労務NEWＮＺ小企業への支払遅延、コストは81％増にニュージーランド経済マクロ経済金融一般NEWエコノミスト６割予測、４Ｑに経済加速へ中国経済マクロ経済インフラ設備投資政策・法律・規制研究開発費、23年は8.4％増の3.3兆元中国経済マクロ経済統計設備投資教育政策・法律・規制貿易統計長安汽車の９月販売、１割減の21.3万台中国重慶車両貿易統計自動車NEW北京の国慶節、旅行者・観光収入が過去最高中国北京観光統計ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW１～８月の貨物輸送、鉄道が伸び継続中国運輸統計インフラ設備投資陸運海運空運NEW９月の輸出額406億米ドル、同月の過去最高台湾経済マクロ経済貿易統計NEW４Ｑ経済成長目標は7.6～８％、計投相ベトナム経済マクロ経済統計NEW１～８月の自転車輸出、2.78億ドルで３割減カンボジア製造貿易統計二輪車その他製造NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー自動車市場、中国化じわり独自PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW中国国慶節の人出が20億人超えPICK UP観光マクロ経済その他サービス陸運海運空運観光NEW香港「華潤堂」が香港全店を閉業PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ