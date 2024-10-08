三菱自社長「越は重要市場」

ベトナム三菱自社長「越は重要市場」ＨＶ投入に意欲、販売４万台へPICK UP車両NEW国・地域ベトナム業種車両関連タグベトナム日本自動車関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向アジアにＥＶ化の波日系自動車メーカーの動向三菱自社長「越は重要市場」 ＨＶ投入に意欲、販売４万台へベトナム車両自動車NEW９月新車販売、前年比９％減 7.27万台、市場の冷え込み続くインドネシア車両統計自動車NEWトヨタ、マハ州工場稼働は26年１月かインド車両自動車設備投資雇用・労務NEW９月の輸入車販売10.1％増、レクサスは４位韓国車両統計自動車新車販売、60万台予測に据え置き＝ＪＣＣタイ車両統計自動車ＵＭＷトヨタ、９月の販売台数は7700台マレーシア車両統計自動車アジアにＥＶ化の波零ホウの９月販売、単月最高の3.3万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの９月販売、４カ月連続１万台超え中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの９月販売、35％増の2.1万台中国上海車両統計自動車ＩＴ一般設備投資NEW中国、ＥＵ産ブランデーに反ダンピング措置中国経済貿易自動車食品・飲料政策・法律・規制NEW孚能科技と江鈴集団、固体電池開発で協力中国江西製造自動車その他製造車部品NEW理想汽車の９月販売、単月最高の5.3万台中国北京車両統計自動車インフラNEW各国・地域のトップ記事ミャンマー自動車市場、中国化じわり独自PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW中国国慶節の人出が20億人超えPICK UP観光マクロ経済その他サービス陸運海運空運観光NEW香港「華潤堂」が香港全店を閉業PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ