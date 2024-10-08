ＵＭＷトヨタ、９月の販売台数は7700台

マレーシアＵＭＷトヨタ、９月の販売台数は7700台PICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア日本自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向９月の輸入車販売10.1％増、レクサスは４位韓国車両統計自動車NEW新車販売、60万台予測に据え置き＝ＪＣＣタイ車両統計自動車NEWＵＭＷトヨタ、９月の販売台数は7700台マレーシア車両統計自動車NEW日産、販売台数とシェア３倍 25/26年度までに、ＥＶも投入へインド車両貿易自動車電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資車部品ホンダ新型「ＨＲ―Ｖ」、価格89万バーツ台タイ車両自動車トヨタ９月新車販売66％増、プラス成長続くベトナム車両統計自動車自動車統計重慶の１～８月経済統計、鉱工業は8.3％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW安徽の１～８月経済統計、鉱工業は8.4％増中国安徽経済マクロ経済統計NEW吉利汽車の９月販売、８カ月ぶり20万台超え中国浙江車両統計自動車NEW９月の製造業ＰＭＩ、５カ月連続節目割れ中国経済マクロ経済統計NEW９月の輸入車販売10.1％増、レクサスは４位韓国車両統計自動車NEW新車販売、60万台予測に据え置き＝ＪＣＣタイ車両統計自動車NEW