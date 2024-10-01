８月の国境貿易、16％増の1550億バーツ

タイ８月の国境貿易、16％増の1550億バーツ経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイラオスマレーシアマクロ経済統計貿易自動車統計８月の国境貿易、16％増の1550億バーツタイ経済マクロ経済貿易統計NEW８月末の銀行貸付残高、前年同月比６％増マレーシア金融統計金融一般NEW＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW８月の電動車生産、前年比6.3％減の1.1万台インドネシア車両統計自動車電機NEW広州市の鉱工業生産、１～８月は1.3％減中国広東経済マクロ経済統計工業企業利益、１～８月は0.5％増に鈍化中国経済マクロ経済統計貿易統計８月の国境貿易、16％増の1550億バーツタイ経済マクロ経済貿易統計NEWペットフード市場、16％成長 輸出も好調で２割増、世界４位タイ食品貿易統計食品・飲料NEW木材・木工品輸出、台風で目標達成に懸念ベトナム農水貿易統計農林・水産災害NEW経済区庁、１～９月の投資認可4.2％増フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW江蘇の１～８月経済統計、鉱工業は8.0％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計設備投資不動産小売り四川の貿易額が過去最高、１～８月は１割増中国四川経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造機械